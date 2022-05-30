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Başkentte geceyi şimşekler aydınlattı

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Giriş: 30.05.2022 08:40
Ankara'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşikler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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Başkentte geceyi şimşekler aydınlattı
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