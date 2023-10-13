13 Ekim 2023, Cuma
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Başkent'te başıboş köpek vahşeti! 50’den fazla küçükbaş hayvanı telef etti! Sürü sahibi isyan etti
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Aşağıyurtçu Mahallesi’nde başıboş onlarca köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı. Sürü sahibi Hacı Yalçın, köpeklerin telef ettiği hayvan sayısının 50’den fazla olduğunu belirtti.