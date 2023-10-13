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Başkent'te başıboş köpek vahşeti! 50’den fazla küçükbaş hayvanı telef etti! Sürü sahibi isyan etti

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Giriş: 13.10.2023 12:52
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Aşağıyurtçu Mahallesi’nde başıboş onlarca köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı. Sürü sahibi Hacı Yalçın, köpeklerin telef ettiği hayvan sayısının 50’den fazla olduğunu belirtti.
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