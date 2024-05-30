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Başkent'te ayakkabı hırsızları kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 00:02
Ankara'nın Polatlı ilçesinde binaya girerek marka ayakkabı arayışına giren 2 hırsız, 5'inci kata çıkarak M.Ç.'ye ait ayakkabıyı kapının önünden aldıktan sonra giyerek binadan ayrıldı.
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