29 Şubat 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada
Başkan Erdoğan sıra dışı bir siyasetçi. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra birçok özelliği var. Futbol oynuyor, şiir okuyor. Esnafla esnaf gibi konuşuyor, askeri kamuflajı giyiyor sahaya iniyor. Detaylar Başkan Erdoğan'ın farklı özelliklerini ve samimiyetini anlatan "Editörün Notu" haberimizde...