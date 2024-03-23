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Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Giriş: 23.03.2024 18:14
Başkan Erdoğan Rusya'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası Putin'i arayarak taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti." denildi.
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