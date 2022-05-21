21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Erdoğan bugün Adana'da! 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak

Başkan Erdoğan bugün Adana'da! 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2022 14:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenleyeceği etkinlik Adana'nın yeni şehir stadyumunda yapılacak. Adana Gençlik Şöleni'nde ünlü sanatçılar da sahne alacak.
Başkan Erdoğan Adana’da
Başkan Erdoğan Adana'da
Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak
Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak
Türkiye bu tokatı konuştu! Açıklaması şoke etti
Türkiye bu tokatı konuştu! Açıklaması şoke etti
Antalya’da Ukraynalı baba dehşeti
Antalya’da Ukraynalı baba dehşeti
Antalya’da dehşet! 2 çocuğunu öldürdü
Antalya'da dehşet! 2 çocuğunu öldürdü
40 yıldır ekilmeyen araziler tohumla buluştu
40 yıldır ekilmeyen araziler tohumla buluştu
Kadıköy’de esrarengiz cinayet! Diş hekimi ofisinde ölü bulundu
Kadıköy'de esrarengiz cinayet! Diş hekimi ofisinde ölü bulundu
Gürültülü düğün şikayetine giden polislere saldırı
Gürültülü düğün şikayetine giden polislere saldırı
Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu
Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlendi
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlendi
Şişli’de taksicilerden skandal hareket!
Şişli'de taksicilerden skandal hareket!
Kadıköy’de esrarengiz cinayet!
Kadıköy'de esrarengiz cinayet!
Daha Fazla Video Göster