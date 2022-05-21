21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan bugün Adana'da! 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenleyeceği etkinlik Adana'nın yeni şehir stadyumunda yapılacak. Adana Gençlik Şöleni'nde ünlü sanatçılar da sahne alacak.