29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Başından ve kolundan vurulan Muhammed öldü; 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı
Diyarbakır'da 3 gün önce ağabeyinin evde tabanca ile vurulmuş halde bulduğu Muhammed Varoğlu (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polise teslim olan 16 yaşındaki M.A. ise tutuklandı. M.A., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve olay günü de aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi.