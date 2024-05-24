24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi

ahaber.com.tr
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 23:34
Son dakika haberine göre Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1’i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı!
1'i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı!
Başakşehir’de hemşehri derneğine silahlı saldırı!
Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı!
Elini yıkarken sulama kanalına düştü!
Elini yıkarken sulama kanalına düştü!
Saldırıya uğrayan sürücü ve saldırganlar kayıplara karıştı!
Saldırıya uğrayan sürücü ve saldırganlar kayıplara karıştı!
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
8 yaşındaki Eftalya’dan acı haber!
8 yaşındaki Eftalya'dan acı haber!
Sevgilisi terk etti, lokma dağıttı!
Sevgilisi terk etti, lokma dağıttı!
Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat!
Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat!
İş makine ile duvar arasında sıkışıp can verdi!
İş makine ile duvar arasında sıkışıp can verdi!
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Başından vurulmuş halde bulundu!
Başından vurulmuş halde bulundu!
Daha Fazla Video Göster