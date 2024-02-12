12 Şubat 2024, Pazartesi
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Başakşehir'de demir döküm atölyesindeki patlama anı kamerada
Başakşehir'de iki katlı demir döküm atölyesinde ard arda üç patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı patlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.