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Başakşehir'de bir iş yerinde korkutan patlama! O anlar kamerada

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 12:50
Başakşehir'de bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıkarken olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
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