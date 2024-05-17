Şehirleri birbirine yaklaştıran proje! Sivas-İstanbul arası 7 saate düştü

Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri 4 Mayıs'ta başladı. 2 kent arasındaki seyahat süresini 7 saate düşüren seferler sayesinde vatandaşlar hızlı ve konforlu yolculuk yapıyor. Ekibimiz Sivas'tan yüksek hızlı trene bindi ve o muhteşem seyahati deneyimledi.

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