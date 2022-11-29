29 Kasım 2022, Salı
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Bartın’da feci kaza! Rize'den Zonguldak'a giden yolcu otobüsü devrildi… İşte olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika haberi... Bartın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kaza, Kurtköy Akçamescit mevkinde meydana geldi. Rize'den Zonguldak'a giden M.E yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.