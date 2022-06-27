Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın A Haber’e konuştu: Birçok derde tahribat var, AFAD burada

Son dakika haberleri… Bartın’da yaşanan sağanak yağış sonrası taşkın yolları kapattı. Bir çok derede tahribat meydana geldi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın bölgedeki son durumu A Haber’e değerlendirdi. Cemal Akın, “İş yerleri boşaltılıyor, 112 ihbar geldi.” ifadelerini kullandı.

Cemal Akın'ın A Haber'e yaptığı açıklamalar:

"Bartın'da 2 gündür devam eden bir yağış var. Az önce Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile görüştük. İhtiyaçlarımızı sordu. Şu anda Batı Karadeniz'de bir yağış var. Bölgede tedbir almaya çalışıyoruz. 250 kişilik ekibimizle, 20 iş makinesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AFAD burada tüm ilgili bakanlıklar destek oluyor. Onlar bizlere yardım ediyorlar. Şu anda bizim makinelerimiz görev başında ve yeterli durumda. Ama olumsuz duruma karşı yardımlarını alacağız.

Şu anda dere ve ırmak kenarında bulunan iş yerleri boşaltılıyor. Burada bir olumsuz durum olursa sel suları oraya hemen girebilir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde ve çalışıyorlar. Dün itibariyle 112 tane ihbar gelmişti, bunları 35 tanesi bodrumlar ve zemin katlarla ilgiliydi.

Bunlar için gereken tedbirleri aldık ve tüm yardımları yaptık. 4 tane binada sıkıntı vardı orada da tahkimatlar yaptık. Heyelanı önledik. İnşallah başka sıkıntı yaşamayız. 12-18 saatleri arasında yoğun bir yağış bekleniyor. Sürekli olarak yağarsa sıkıntı yaşayabiliriz. "