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Barışmak umudu kavgayla sonuçlandı! Bu kez silahlar konuştu

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Giriş: 10.10.2023 14:19
İki grup arasında yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanması için Pendik'te taraflar bir kafede yeniden bir araya geldi. Barışma umuduyla buluşan iki grup, tekrardan kavga etti. Kavgayı ayırmak isteyen garson darbedilirken havaya ateş açan bir kişi ise adliyeye sevk edildi.
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