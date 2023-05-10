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Barbaros Hayrettin Paşa Camii açılıyor! İlk namaz cuma günü

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 11:44
İstanbul Beşiktaş'ta bir önemli proje daha hayata geçiyor. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii, cuma günü ibadete açılıyor. A Haber Özel Haberler Sorumlusu Mehmet Nilüfer, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin içinden son durumu aktardı. Barbaros Hayrettin Paşa Camii Dernek Başkanı Ergin Külünk, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
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