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Barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 12:12
Kırıkkale'de barajda aküsü biten botta mahsur kalan 3 balıkçı ekipler tarafından kurtarıldı.
Barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı
Barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı
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