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Balık alırken nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 18:37
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı esnaf, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. Bu sadece palamut balığıyla da sınırlı değil. Peki balık alırken nelere dikkat edilmeli? Detaylar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. İşte haberin detayları
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Balık alırken nelere dikkat edilmeli?
Balık alırken nelere dikkat edilmeli?
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