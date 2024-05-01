Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına yerleşti

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler; zorlu göç yolunu tamamlayarak Kayseri'deki yuvalarına yerleşti. Yazı burada geçiren leylekler kış aylarının yaklaşmasıyla beraber göç ediyor.

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