15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Kanunun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz.” dedi. Son dönemde gündeme gelen her olayı dikkatle takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Kanunun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz.” şeklinde konuştu. “Biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız.” diyen Erdoğan, “Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak.” ifadelerini kullandı.