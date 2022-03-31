Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etmişti

Son dakika haberine göre: İstanbul Bağcılar'da, arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Ahmet Çakır'ı vuran Ramazan Onat, evine giderek kendi karısını da öldürdü. Onat, aynı silahı başına dayayıp intihar etti. Yaşanan dehşet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.