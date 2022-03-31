31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etmişti

Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etmişti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2022 11:03
Son dakika haberine göre: İstanbul Bağcılar'da, arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Ahmet Çakır'ı vuran Ramazan Onat, evine giderek kendi karısını da öldürdü. Onat, aynı silahı başına dayayıp intihar etti. Yaşanan dehşet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Bağcılar’daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı!
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı!
Yağmur Sarnıç’ın 2 aylık kaçışı bitti!
Yağmur Sarnıç’ın 2 aylık kaçışı bitti!
Didem Balçın’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın yeni anne olmuştu meğer eşi ünlü avukatmış!
Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın yeni anne olmuştu meğer eşi ünlü avukatmış!
Savcı Kiraz’ın şehadetinin 7. yılı
Savcı Kiraz'ın şehadetinin 7. yılı
Bir Anadolu evladı
Bir Anadolu evladı
4 kişilik aile katliamına bir tutuklama!
4 kişilik aile katliamına bir tutuklama!
Sağlıklı böbrekler için su için
Sağlıklı böbrekler için su için
İstanbul’da çöl tozu alarmı
İstanbul'da çöl tozu alarmı
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
Şeker balın kalitesini düşürür mü?
Şeker balın kalitesini düşürür mü?
İmsakiye bilgileri...
İmsakiye bilgileri...
Ortaokullu kızların kavgası kamerada
Ortaokullu kızların kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster