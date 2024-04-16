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Bağcılardaki feci kaza kamerada

İHA
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Giriş: 16.04.2024 10:44
Bağcılardaki zincirleme kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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