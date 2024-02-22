22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağcılar'da kapkaç anı güvenlik kamerasında! Motosiklet ile içinde para bulunan poşeti çalmadı

Bağcılar'da kapkaç anı güvenlik kamerasında! Motosiklet ile içinde para bulunan poşeti çalmadı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 20:34
Bağcılar'da, bir kişinin içinde 195 bin lira bulunan poşetinin motosikletli şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam Güneşli Mahallesi'nde bankadan çektiği 195 bin lirayı poşete koyan kişi caddenin yanındaki kaldırımda yürümeye başladı.Bu sırada arkasından hızla gelen motosikletli şüpheli, poşeti kapkaç yöntemiyle alıp uzaklaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memecik zeytinyağına coğrafi işaret!
Memecik zeytinyağına coğrafi işaret!
Bağcılar’da kapkaç anı güvenlik kamerasında!
Bağcılar'da kapkaç anı güvenlik kamerasında!
Kadın elbisesi giydirilmiş cesedi bulundu!
Kadın elbisesi giydirilmiş cesedi bulundu!
Amasya’da kaza anı kameralarda!
Amasya’da kaza anı kameralarda!
Dünyanın yedi harikasında biri dondu!
Dünyanın yedi harikasında biri dondu!
Polat çiftine komşu kavgasından cezası belli oldu!
Polat çiftine komşu kavgasından cezası belli oldu!
Okul çevrelerinde sıkı denetim! Polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için denetim yapıyor
Okul çevrelerinde sıkı denetim! Polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için denetim yapıyor
Ticaret Bakanı Bolat’ın acı günü!
Ticaret Bakanı Bolat'ın acı günü!
Marketteki dehşet cinayet anları kamerada
Marketteki dehşet cinayet anları kamerada
Sultanbeyli’de fırında denetim yapan görevlilere saldırı
Sultanbeyli'de fırında denetim yapan görevlilere saldırı
Ender Saraç hakim karşısında!
Ender Saraç hakim karşısında!
Park yeri tartışmasında ortalığı birbirine kattı
Park yeri tartışmasında ortalığı birbirine kattı
Daha Fazla Video Göster