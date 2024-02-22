Bağcılar'da kapkaç anı güvenlik kamerasında! Motosiklet ile içinde para bulunan poşeti çalmadı

Bağcılar'da, bir kişinin içinde 195 bin lira bulunan poşetinin motosikletli şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam Güneşli Mahallesi'nde bankadan çektiği 195 bin lirayı poşete koyan kişi caddenin yanındaki kaldırımda yürümeye başladı.Bu sırada arkasından hızla gelen motosikletli şüpheli, poşeti kapkaç yöntemiyle alıp uzaklaştı.

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