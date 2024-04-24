Bağcılar’da eczaneye silahlı saldırı! Peş peşe 5 el ateş ederek kaçtı

Bağcılar’da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ve maskeli olan 2 motosikletli eczanenin önüne geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar peş peşe 5 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri o saatlerde olayın yaşandığı civarda elektriğin olmadığını belirledi. Şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

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