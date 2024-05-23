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Bağcılar’da ATM önünde önce dövdüler sonra gasp ettiler

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 16:17
Bağcılar’da bankamatiğe para yatıran E.A., yanına gelen 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradıktan sonra gasp edildi. Şüpheliler E.A.'nın 10 bin lirasıyla, aracının anahtarını da alarak olay yerinden kaçtı. Olay anı ve şüphelilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bağcılar’da ATM önünde önce dövdüler sonra gasp ettiler
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