23 Mayıs 2024, Perşembe
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Bağcılar’da ATM önünde önce dövdüler sonra gasp ettiler
Bağcılar’da bankamatiğe para yatıran E.A., yanına gelen 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradıktan sonra gasp edildi. Şüpheliler E.A.'nın 10 bin lirasıyla, aracının anahtarını da alarak olay yerinden kaçtı. Olay anı ve şüphelilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.