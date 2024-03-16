16 Mart 2024, Cumartesi
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Bağcılar'da araç kiralayıp otomobilin konsolunu çalanlar kamerada
Bağcılar'da araç kiralayıp park halindeki otomobilin konsolunu çalan kişiler önce kameraya sonra da polis ekiplerine yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kaldı.