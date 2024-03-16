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Bağcılar'da araç kiralayıp otomobilin konsolunu çalanlar kamerada

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Giriş: 16.03.2024 18:22
Güncelleme:16.03.2024 18:22
Bağcılar'da araç kiralayıp park halindeki otomobilin konsolunu çalan kişiler önce kameraya sonra da polis ekiplerine yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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