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Aynı evde bir sene arayla yine ceset! Sakarya Karasu'da bir garip olay...

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Giriş: 12.04.2024 18:24
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede 2 erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi. Aynı dairede geçen sene 61 yaşında bir erkek cesedi daha bulunmuştu. İşte detaylar...
Aynı evde bir sene arayla yine ceset!
Aynı evde bir sene arayla yine ceset!
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