Aynı evde bir sene arayla yine ceset! Sakarya Karasu'da bir garip olay...

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede 2 erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi. Aynı dairede geçen sene 61 yaşında bir erkek cesedi daha bulunmuştu. İşte detaylar...