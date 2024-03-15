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Ayıların güvenlik kulübesi baskını

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Giriş: 15.03.2024 12:02
Bursa’da Uludağ'da yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayı, sarı alandaki Macera Park tesislerindeki güvenlik kulübesinin camlarını bir bir yere indirdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Ayıların güvenlik kulübesi baskını
Ayıların güvenlik kulübesi baskını
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