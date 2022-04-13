13 Nisan 2022, Çarşamba
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Ayı köpeklerin arasında daldı! Ölümcül boğuşma kamerada
Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da bir ayının köpekle boğuşması güvenlik kamerasına yansıdı. Ayı 2 köpeği de kovaladı. İşte o anlar...