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Ayı köpeklerin arasında daldı! Ölümcül boğuşma kamerada

AA
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Giriş: 13.04.2022 09:18
Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da bir ayının köpekle boğuşması güvenlik kamerasına yansıdı. Ayı 2 köpeği de kovaladı. İşte o anlar...
Ayı köpeklerin arasında daldı AYI KÖPEKLERİN ARASINDA DALDI

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