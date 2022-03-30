AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

Sosyal medyanın gündemine oturan olay geçen gün İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir AVM'de yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şahıslar AVM'ye sahte diş bakım standı açtı. Bir diş hekimliği öğrencisi de standın videosunu çekerken “'Doktor musunuz, çalışma izniniz var mi?” sorusunu yöneltince ortalık karıştı ve çalışanların saldırısına uğradı. İşte ayrıntılar…

Bahçelievler'de bir AVM'de doktor olmayan yabancı uyruklu şahıslar tarafından açılan diş bakım standında diş beyazlatma, diş temizliği yapıldığını bir diş hekimi öğrencisi ortaya çıkardı.

Yapılan illegal uygulamaya tepki gösteren öğrenci, çalışanların saldırısına uğradı.

SOSYAL MEDYADA YAŞADIKLARINI ANLATTI

AVM'de verilen skandal hizmetin videosunu paylaşan diş hekimliği öğrencisi '@bizeynepvarmis' isimli Twitter kullanıcısı, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

80 LİRAYA DİŞ BAKIMI!

"Bahçelievler'de bir AVM'den alışveriş yaparken standlardan birinde çat pat Türkçeyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' denildiğini duydum. 'Burada mı yapıyorsunuz?' diye sordum, 'Evet, 80 lira' dedi.

O SORUYU SORUNCA ORTALIK KARIŞTI

'Doktor musunuz, çalışma izniniz var mi?' deyince gerildi. Bu arada başka biri geldi ve annem ile beni iterek bağırmaya başladı.

BU KİŞİLER ÜLKEMDE BANA NASIL SALDIRIYOR?

Telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü. Lübnanlı olduğunu öğrendiğim bu kişiler ülkemde bana nasıl saldırıyor?

HALK SAĞLIĞIYLA OYNAMAK BU KADAR KOLAY MI?

AVM yönetimi buna nasıl izin veriyor? Halk sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı?"

"BUNUN NERESİ SUÇ?"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Kullanımı yapılan şey diş beyazlatma kiti satmak. İnsanlar evde kendileri de yapabilir aslında. Bunun neresi suç?" şeklinde bir tweet attı.

Saldırıya uğrayan genç kadın ise şu cevabı yolladı: Olayı yanlış anlamışsınız. Yaptıkları şey kit satmak değildi. Standlarında kreşuar, kavitron ve ayna bulunuyordu. Defalarca siz mi yapıyorsunuz diye sordum.

"NERESİNİN SUÇ OLDUĞUNU TCK'Yİ AÇAR OKURSUNUZ"

Kendi Instagram adreslerinde uygulama yaparken videoları da var. Neresinin suç olduğunu TCK'yi açar okursunuz.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.Hakan Bahadır ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlgili stand Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. Gerekli işlemleri başlattık..."