29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2024 14:55
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreste yapılan aramalarda, 214 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şişli’de emlakçıya silahlı saldırı kamerada
Şişli'de emlakçıya silahlı saldırı kamerada
Doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor
Doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı!
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı!
Kadınlar hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Kadınlar hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
16 yaşındaki kız cinayet şüphelisi
16 yaşındaki kız cinayet şüphelisi
‘Kangal akkaraman’ koyununda doğum oranını arttırdı
‘Kangal akkaraman’ koyununda doğum oranını arttırdı
Adana’da kapkaça anı kamerada
Adana'da kapkaça anı kamerada
Tarım arazilerin Tiny House işgali!
Tarım arazilerin Tiny House işgali!
Evin bahçesine böyle uçtu
Evin bahçesine böyle uçtu
Eski eşini bıçakladı, savunmasını değiştirdi
Eski eşini bıçakladı, savunmasını değiştirdi
Daha Fazla Video Göster