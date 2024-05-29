Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreste yapılan aramalarda, 214 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.