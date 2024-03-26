26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga! O anlar kamerada

Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga! O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2024 14:30
Avcılar'daki bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandığı kavga anı, cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Liseliler arasında bıçaklı kavga!
Liseliler arasında bıçaklı kavga!
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?
Sunucu canlı yayında yılan tarafından böyle boğuldu!
Sunucu canlı yayında yılan tarafından böyle boğuldu!
PKK’nın seçim talimatı verdiği terörist yakalandı
PKK'nın seçim talimatı verdiği terörist yakalandı
Dolandırıcıların sonu gelmiyor
Dolandırıcıların sonu gelmiyor
Hak sahipliği için son başvuru
Hak sahipliği için son başvuru
Kargosunu alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı
Kargosunu alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı
Fatma Şahin’in Genç Kart klibi büyük ilgi gördü
Fatma Şahin'in Genç Kart klibi büyük ilgi gördü
Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi
Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi
Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi
Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi
Yola dökülen yağ can alıyordu!
Yola dökülen yağ can alıyordu!
Kızılırmak alarm veriyor!
Kızılırmak alarm veriyor!
Daha Fazla Video Göster