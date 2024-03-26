Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga! O anlar kamerada

Avcılar'daki bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandığı kavga anı, cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.