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Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü

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Giriş: 29.03.2024 09:11
Avcılar’da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
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