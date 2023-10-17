Av tüfeğiyle dehşet saçtı! Husumetlisine ateş etti 7 yaşındaki çocuğu vurdu

Nevşehir'de, F.Y, fırında gördüğü husumetlisine av tüfeği ile ateş etti. Saldırıda iş yerinde bulunan 7 yaşındaki A.A. yaralandı. F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.