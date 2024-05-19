19 Mayıs 2024, Pazar
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Ataşehir'de motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı; o anlar kamerada
Ataşehir'de, kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye motokurye çarptı. S.T. savrularak yere düşerken, motokurye park halindeki polis aracına çarparak düştü. Ağır yaralanan S.T. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan motokurye yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.