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Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 12:19
Ataşehir'deki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek olay yerinden detayları aktardı. Zeyrek, “Burası bir dinlenme tesisi. Gördüğünüz bu yakıt tankerinde büyük bir gürültüyle patlama sesi duyuldu. Bu noktadan ağır bir yakıt kokusu da alabiliyoruz. Şu anda itfaiye ekipleri o patlama yaşanan tankerin üstünde inceleme yapıyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri de burada.” ifadelerini kullandı.
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