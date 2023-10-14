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Aşkelon'daki hasar görüntülendi!

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Giriş: 14.10.2023 11:34
Hamas-İsrail arasındaki çatışma devam ederken Hamas'ın attığı roketlerin isabet ettiği Aşkelon görüntülendi. Roketlerin isabet ettiği binalarda büyük hasarlar meydana gelirken bazı evler ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Çatışmanın izlerini taşıyan Aşkeolan'da yaşayan çok sayıda İsrailli kentten ayrılmasıyla kentte sessizlik hakim.
Aşkelon’daki hasar görüntülendi!
Aşkelon'daki hasar görüntülendi!
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