21 Mart 2022, Pazartesi
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Aşık Veysel’in anısına | Ömrünü türkülere adayan halk ozanı
Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel, dünya gözüyle göremediklerini gönül gözüyle görmüş bir halk ozanıydı. "Ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın" diyen Aşık Veysel, unutulmadı. Bugün vefatının 49. Yılı. İşte ömrünü türkülere adayan Aşık Veysel'in portresi…