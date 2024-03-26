Artvin’de orkinos görüldü! Hamsi Karadeniz’i terk eder mi?

Karadeniz'de uzun yıllar sonra orkinos görüldü. Bununla birlikte çok sayıda yabancı tür gözlenirken hamsi ise azaldı. Uzmanlar bu gelişmelerin altında küresel ısınma gerçeğinin yattığını söylüyor.

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