Artvin’de 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!

Artvin’in Borçka ilçesinde 2 katlı ahşap ev de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye Borçka ve Hopa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının etraftaki evlere sıçramadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN