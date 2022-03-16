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Ardahan'da cep telefonu ile görüntülendi! Avladığı balığı yemek için buzu kırıp...

İHA
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Giriş: 16.03.2022 16:29
Son dakika haberi... Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kür nehrinin buzla kaplı yüzeyinde balıkla beslenirken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Canlı olarak ilk kez gören vatandaşların şaşkınlığı da kameraya yansıdı.
Böyle avladı! Buzu kırıp... BÖYLE AVLADI! BUZU KIRIP...

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