Ardahan'da cep telefonu ile görüntülendi! Avladığı balığı yemek için buzu kırıp...

Son dakika haberi... Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kür nehrinin buzla kaplı yüzeyinde balıkla beslenirken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Canlı olarak ilk kez gören vatandaşların şaşkınlığı da kameraya yansıdı.

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