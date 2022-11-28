Aralık karla geliyor! İstanbul'da ilk hafta yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, soğuk havalar şiddetini artıyor. İstanbul'da aralık ayının ilk haftasından yoğun kar yağışı bekleniyor... Konunun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir anlattı.

Güven Özdemir'in öne çıkan ifadeleri:

"Mevsim itibariyle aralık ayı girmek üzere ve havalar gittikçe soğumaya başladı. Dünya durumuna bir baktığımızda Ocak-Şubat-Mart aylarında kar yağışını bekliyoruz. Peki neden? Kutuplardaki buzulların artması, Sibirya'daki yoğun kar yağışlarının artması ve bu bölgedeki soğuk hava kütlelerinin Türkiye'ye doğru sarkacağını gösteriyor. Karadeniz üzerinden aralık ayı sonu itibariyle gelişini bekliyoruz. Bu kütleler mart ayına kadar kar yağışlarına neden olacak.

İstanbul için tahminler doğrultusunda aralık ayının sonları ve ocak ayı başlarında aralıklı olarak kar yağışı bekliyoruz. Şu anda denizlerimiz ve okyanuslarımız halen sıcak buradaki deniz etkisini de artırarak bir girdap oluşturup karaya çıktığı zaman hızlanacaktır. Geçen sene 24 Ocak'ta İstanbul'da yağan yoğun kar yağışının benzerlerini görebiliriz. Model çalışmalarına baktığımız zaman bize bu verileri veriyor.

Şu anda barajlarımız yüzde 30 civarında bu nedenle su stresi çekiyoruz. Kar yağışları bizi kuraklığa karşı rahatlatacaktır. Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinde seyrediyor ama gittikçe altına düşebilir. Bu da bize yağış getirecektir. Yağışlar daha çok Trakya ve Marmara Bölgesi'nde Karadeniz sahillerinde ve Ege Bölgesi'nde etkili olacaktır."