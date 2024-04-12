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Aracından inerken kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti

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Giriş: 12.04.2024 18:37
Sancaktepe'de otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerin kullandığı araç Eyüpsultan’da yanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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