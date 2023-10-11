Araç sahipleri dikkat! İhmal edilen periyodik bakım pahalıya patladı

Samsun’da Caner Önder isimli vatandaş aracının periyodik bakımını zamanında yaptırmayınca sıfırdan motor yaptırmak zorunda kaldı. 3 bin TL’lik masraftan kaçıp 80 bin TL’ye motor yaptıran vatandaş, bakım yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi.