Arabada eşiyle birlikte gördüğü kişiyi 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Akınlar merasında korkunç bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre Köksal K., işyerinde beraber çalıştığı Yakup Yaman’ın hal ve hareketlerinden şüphelenerek onu takip etmeye başladı. Yakup Yaman’ın karısı ile buluşup Akınlar merasına götürdüğünü fark eden Köksal K. karısı ile Yakup Yaman’ı uygunsuz pozisyonda görünce cinnet geçirdi.