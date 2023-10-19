19 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arabada eşiyle birlikte gördüğü kişiyi 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü
Akınlar merasında korkunç bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre Köksal K., işyerinde beraber çalıştığı Yakup Yaman’ın hal ve hareketlerinden şüphelenerek onu takip etmeye başladı. Yakup Yaman’ın karısı ile buluşup Akınlar merasına götürdüğünü fark eden Köksal K. karısı ile Yakup Yaman’ı uygunsuz pozisyonda görünce cinnet geçirdi.