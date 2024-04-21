21 Nisan 2024, Pazar
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Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Sıra dışı bir olay yaşandı. Kırsal kesimde otoyola aniden atlayan antilop, bir motosiklet sürücüsünün ölümüne yol açtı. Trajik kaza saniye saniye kameraya yansıdı.