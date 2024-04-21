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Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 08:59
Sıra dışı bir olay yaşandı. Kırsal kesimde otoyola aniden atlayan antilop, bir motosiklet sürücüsünün ölümüne yol açtı. Trajik kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
Antilop hayattan kopardı! İkisi de can verdi ANTİLOP HAYATTAN KOPARDI! İKİSİ DE CAN VERDİ

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Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
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