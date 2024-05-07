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Antalya'da yürek burkan kaza...Okuldan el ele çıkan kardeşleri kaza ayırdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 09:24
Antalya’nın Alanya ilçesinde okul çıkışı el ele tutuşup yola çıkan iki küçük kardeşe otomobil çarptı. Kardeşlerden 8 yaşındaki ağabey hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kız kardeşi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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