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Deniz Akkaya'dan şoke eden sözler: 'Bana saldırdı balkona kilitledi' 15 yaşındaki kızını böyle ifşa etti

Ünlü model ve oyuncu Deniz Akkaya, 2010 yılında Efe Önbilgin ile olan evliliğinden olan 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Akkaya, kızının kendisine zarar verdiğini belirterek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklamalar sonrasında, birçok kullanıcı tarafından tepki aldı. İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:12
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Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Bana saldırdı balkona kilitledi’ 15 yaşındaki kızını böyle ifşa etti

Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla 15 yaşındaki kızını ifşa etti.

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Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Bana saldırdı balkona kilitledi’ 15 yaşındaki kızını böyle ifşa etti

Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

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Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Bana saldırdı balkona kilitledi’ 15 yaşındaki kızını böyle ifşa etti

"ALLAH TÜM ANNELERE SABIR VERSİN"

"Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" diyen Akkaya, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

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Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Bana saldırdı balkona kilitledi’ 15 yaşındaki kızını böyle ifşa etti

"1.5 SAAT BALKONA KİLİTLEDİ"

Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

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Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Bana saldırdı balkona kilitledi’ 15 yaşındaki kızını böyle ifşa etti

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi.

Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.