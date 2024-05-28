Kavak Yelleri'nin Mine'si Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı! Boncuk gözleri bakın kime benzetildi

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile evlenmişti. 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getiren güzel oyuncu şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, son olarak minik kızıyla bir paylaşımda bulundu. Mavi gözlü Elay'ın sevimli pozu sosyal medyada ilgi topladı. İşte Aslı Enver'in bebeği...