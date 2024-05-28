28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kavak Yelleri'nin Mine'si Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı! Boncuk gözleri bakın kime benzetildi

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile evlenmişti. 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getiren güzel oyuncu şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, son olarak minik kızıyla bir paylaşımda bulundu. Mavi gözlü Elay'ın sevimli pozu sosyal medyada ilgi topladı. İşte Aslı Enver'in bebeği...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:38
  • 1
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı! Boncuk gözleri bakın kime benzetildi

Aslı Enver, "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyor. Son olarak sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

  • 2
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı! Boncuk gözleri bakın kime benzetildi

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

  • 3
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı! Boncuk gözleri bakın kime benzetildi

Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor.

  • 4
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı! Boncuk gözleri bakın kime benzetildi

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günler kızıyla bir paylaşım yaptı.

  • 5
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı! Boncuk gözleri bakın kime benzetildi

Mavi gözlü minik Elay'ın sevimli pozu sosyal medyada ilgi topladı. Sosyal medyada kızı Elay'ı paylaşarak kalpleri eriten Aslı Enver'ın kızına yorumlar gecikmedi. Elay'ın son hali ise en çok annesine bennzetildi.