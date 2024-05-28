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Ölmeden tabuta koydular!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:02
Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Esnaf ambulansı beklemeden yaralıyı tabutla hastaneye götürdü.
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Ölmeden tabuta koydular!
Ölmeden tabuta koydular!
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