Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize sıfır rakımda bir tepeye kurulan şehri ve Toros dağlarını gören halı saha görüntüsü ile dikkat çekiyor. Süper lig takımlarında bile böyle manzaralı bir saha olmadığını belirten gençler, bazen kendi aralarında 'topu atan getirir' esprisi yaptıklarını ancak üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını kaydetti.