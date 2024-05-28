28 Mayıs 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Topu atan getirir!
Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize sıfır rakımda bir tepeye kurulan şehri ve Toros dağlarını gören halı saha görüntüsü ile dikkat çekiyor. Süper lig takımlarında bile böyle manzaralı bir saha olmadığını belirten gençler, bazen kendi aralarında 'topu atan getirir' esprisi yaptıklarını ancak üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını kaydetti.